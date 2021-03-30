Попытки ограбления в Зиепниеккалнсе: нападавшего задержали прохожие (ДОПОЛНЕНО)
Foto: Valsts policija

Как сообщает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, 17 марта был задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в попытках ограбления на улицах Лиесмас и Ислицес.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным РРУП, вечером 17 марта, на ул. Лиесмас злоумышленник напал на женщину 1987 г.р., однако ей удалось сбежать.

В тот же вечер преступник предпринял еще одну попытку ограбления, на этот раз на ул. Ислицес, где его жертвой стала женщина 1995 г.р. Свидетелями нападения стали прохожие, которые и задержали мужчину.

Известно, что задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, а в последний раз вышел из мест лишения свободы в октябре 2020 года.

У следствия есть основания полагать, что этот человек может быть причастен и к другим преступлениям. Если вы опознали в нем своего обидчика, просьба сообщать по телефонам: 67085984 или 110.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

17

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту