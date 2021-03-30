Попытки ограбления в Зиепниеккалнсе: нападавшего задержали прохожие (ДОПОЛНЕНО)

Как сообщает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, 17 марта был задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в попытках ограбления на улицах Лиесмас и Ислицес.

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По данным РРУП, вечером 17 марта, на ул. Лиесмас злоумышленник напал на женщину 1987 г.р., однако ей удалось сбежать.

В тот же вечер преступник предпринял еще одну попытку ограбления, на этот раз на ул. Ислицес, где его жертвой стала женщина 1995 г.р. Свидетелями нападения стали прохожие, которые и задержали мужчину.

Известно, что задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, а в последний раз вышел из мест лишения свободы в октябре 2020 года.

У следствия есть основания полагать, что этот человек может быть причастен и к другим преступлениям. Если вы опознали в нем своего обидчика, просьба сообщать по телефонам: 67085984 или 110.