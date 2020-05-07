Пошли в поход и нарушили границу: ополченцы задержали заплутавших туристов

Во вторник вечером члены Кайтселийта (ополчение Эстонии) задержали в Вырумаа людей, нарушивших во время похода границу Эстонии с Латвией, и сделали им устное предупреждение.

Около 18.20 патрулировавшие в приграничной зоне члены Кайтселийта задержали в волости Рыуге двоих людей, которые шли по походной тропе и по ошибке перешли через границу. Людям объяснили текущую ситуацию, расположение границы и в том числе сделали им устное предупреждение, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

После разъяснительной беседы людей попросили быть внимательнее и направили их заниматься спортом в более безопасный район.