Positivus: 3 уголовных процесса и 17 административных дел в связи с возможным хранением и употреблением наркотиков

В первый день музыкального фестиваля Positivus в Риге Государственная полиция начала 17 процессов об административных нарушения в связи с хранением и употреблением одурманивающих веществ, а также три уголовных процесса в связи с возможным хранением наркотиков.

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Всего в связи с проведением фестиваля были начаты 33 административных процесса. 11 процессов начаты по факту нарушения норм Закона "О дорожном движении", в том числе, шесть из них в связи с тем, что водители находились в состоянии алкогольного опьянения.

Два процесса начаты по факту нахождения в общественном месте в состоянии такого опьянения, что это оскорбляло достоинство других людей, одно — за нарушение закона об обороте оружия. Также возбуждено одно дело за мелкое хулиганство и другое — за нанесение легких телесных повреждений.

В рамках уголовных процессов о возможном хранении наркотиков назначены экспертиза изъятых веществ.

В целом полиция оценивает первый день фестиваля как прошедший без существенных происшествий.

В субботу, во второй день фестиваля, полиция, как и в пятницу, с привлечением кинологов будет контролировать, чтобы никто из посетителей не пронес и не употреблял наркотики. Также стражи порядка усиленно следят за тем, чтобы никто ее ездил на электросамокатах в состоянии опьянения.

15 и 16 июля в Риге на Луцавсалк проходит фестиваль Positivus.