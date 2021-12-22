После аварии на шоссе Тинужи-Кокнесе в больнице умер водитель легкового автомобиля

Во вторник после дорожно-транспортного происшествия на шоссе Тинужи-Кокнесе в больнице умер водитель легкового автомобиля, сообщает Государственная полиция.

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Трагическая авария произошла около 7:30 в Рембатской волости Огрского края, где столкнулись автомобили "Opel Movano" и "Volkswagen Passat". Водитель "Volkswagen Passat" от полученных травм умер в больнице.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие, пострадал 21 человек, один погиб. Среди пострадавших были три пешехода.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 411 протоколов, в том числе 92 за превышение скорости и восемь за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.