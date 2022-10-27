После демонтажа памятника защитникам Лиепаи полиция задержала мужчину

Во вторник вечером, после того, как был демонтирован памятник защитникам Лиепаи, на набережной был задержан агрессивный мужчина, который угрожал полицейским и пытался дотянуться до пистолета стража порядка.

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Как сообщает "Курземес вардс", во вторник сотрудники полиции самоуправления и Госполиции обеспечивали общественный порядок на Яуна Остмала — на другой стороне улицы напротив места, где ранее находился памятник.

Мимо стражей порядка и других собравшихся проходил нетрезвый мужчина, который пытался начать конфликт с окружающими. Стражи порядка указали мужчине, чтобы тот покинул место, что он и сделал, но вскоре вернулся

и вместе с другими оставил на тротуаре свечки, а также вновь пытался спровоцировать конфликт.

По словам представителей полиции, стражи порядка указали, чтобы те прекратили противозаконные действия, а также пояснили, что свечки на тротуаре мешают движению пешеходов, но мужчины стали агрессивными, высказали нелицеприятные слова в адрес государственного строя Латвии и Госполиции.

Против задержанного мужчины начат административный процесс.