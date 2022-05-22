После гибели мотоциклиста возбуждено уголовное дело против пограничника
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Бюро внутренней безопасности (IDB) направило в Видземскую прокуратуру уголовное дело о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Государственной пограничной службы, который в результате дорожно-транспортного происшествия насмерть сбил мотоциклиста, сообщает DELFI.

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В ходе досудебного расследования бюро установило, что сотрудник госпогранслужбы, управляя личным транспортным средством вне дежурства, начал обгон впереди ехавшего автомобиля, не удостоверившись в безопасности дорожного движения. В результате произошло ДТП с ехавшим сзади мотоциклистом. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия.

В прокуратуру по факту возможного совершения бывшим пограничником правонарушения направлено уголовное дело с представлением о возбуждении уголовного дела по статье 260 ч.2 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения со смертельным исходом. За такое правонарушение УК предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет, а также лишение водительских прав до пяти лет.

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