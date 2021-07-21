После конфликта мужчина сходил за оружием и, вернувшись, ранил трех человек
Foto: AFP/Scanpix

Сотрудники 1-го бюро 1-го отдела Управления уголовной полиции Рижского региона 16 июля направили в прокуратуру материалы уголовного дела о попытке убийства трех человек в Рембате (Кегумский край).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, вечером 16 марта на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в Рембате между знакомыми вспыхнул конфликт, в результате которого один из участников взял оружие и ранил трех человек.

Прибывшие на место происшествия медики оказали раненным первую помощь, а затем пострадавших доставили в больницу. Полиция оперативно установила и задержала подозреваемого.

В ходе следствия выяснилось, что сначала во дворе многоквартирного дома на бытовой почве вспыхнул конфликт и потасовка между местными жителями. Выяснив отношения, все конфликтующие разошлись по домам. Однако один из них сходил домой за оружием и, вернувшись, с небольшого расстояния выстрелил в окно своего оппонента. Когда вовлеченные в прежний конфликт лица вышли из дома, стрелок открыл по ним огонь. В итоге, три человека получили серьезные огнестрельные ранения.

Полиция выяснила, что мотивом преступления послужила месть, а стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы