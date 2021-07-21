После конфликта мужчина сходил за оружием и, вернувшись, ранил трех человек

Сотрудники 1-го бюро 1-го отдела Управления уголовной полиции Рижского региона 16 июля направили в прокуратуру материалы уголовного дела о попытке убийства трех человек в Рембате (Кегумский край).

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По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, вечером 16 марта на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в Рембате между знакомыми вспыхнул конфликт, в результате которого один из участников взял оружие и ранил трех человек.

Прибывшие на место происшествия медики оказали раненным первую помощь, а затем пострадавших доставили в больницу. Полиция оперативно установила и задержала подозреваемого.

В ходе следствия выяснилось, что сначала во дворе многоквартирного дома на бытовой почве вспыхнул конфликт и потасовка между местными жителями. Выяснив отношения, все конфликтующие разошлись по домам. Однако один из них сходил домой за оружием и, вернувшись, с небольшого расстояния выстрелил в окно своего оппонента. Когда вовлеченные в прежний конфликт лица вышли из дома, стрелок открыл по ним огонь. В итоге, три человека получили серьезные огнестрельные ранения.

Полиция выяснила, что мотивом преступления послужила месть, а стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.