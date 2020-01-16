После конфликта в Olympic Casino & OlyBet Sports Bar охранники избили посетителей

Прокуратура Видземского предместья Риги передала в суд материалы дела, в рамках которого двум сотрудникам охранного предприятия предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений посетителю казино.

Как отмечает пресс-центр Генпрокуратуры, 20 июня 2018 года между двумя приятелями произошел конфликт в помещениях Olympic Casino & OlyBet Sports Bar. После этого один из друзей вышел на улице, а второй остался в казино. На место происшествия вызвали охрану, однако, когда они прибыли, оказалось, что конфликт улажен, и в их помощи нет необходимости.

Однако за пределами казино между собой начали конфликтовать охранник и оба приятеля. Работник охраны применил против обоих перечный газ, а также нанес им телесные повреждения. Затем на подмогу охраннику бросился его коллега, и они вдвоем стали избивать клиентов казино. Как отмечает прокуратура, без необходимости они наносили удары стеком, а также избивали мужчин ногами по телу и голове. В итоге, пострадавшим были нанесены телесные повреждения средней тяжести.

Дело будет рассмотрено в суде Видземского предместья Риги.