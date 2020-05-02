После объявления ЧС полиция зафиксировала меньше грубых нарушений ПДД

С 13 марта по 23 апреля этого года полиция зафиксировала 25 случаев агрессивной езды и 8386 случаев превышения скорости. Для сравнения, в прошлом году в этот же период было 177 эпизодов агрессивной езды и 11 139 нарушений скоростного режима, сообщили порталу DELFI в Государственной полиции.

Кроме того, немного сократилось число водителей, пойманых в состоянии алкогольного опьянения. В марте-апреле 2019 года это были 449 человек среди водителей автомобилей и 295 среди мопедистов и велосипедистов, а в этом году 421 водитель и 208 велосипедистов.

Помимо прочего, немного сократилось число пострадавших участников дорожного движения — 423 человека за аналогичный период прошлого года и 322 человека в этом году. Сокращение наблюдается во всех регионах. Погибших также было меньше — 9 в этом году и 14 в прошлом году.