В минувшую субботу в гостевом доме Fontain Mansion проходило мероприятие хип-хопа, после которого воскресным утром возник конфликт между предпринимателем датского происхождения Луи Фонтейном (настоящее имя — Стин Лоренс - на фото) и исполнителем хип-хопа Райвисом Тенисонсом. По данным "Курземес вардс", после острой словесной перепалки бизнесмен был избит.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает издание, после мероприятия Тенисонс в соцести Facebook (ник — Rays) написал о нечестном поступке Фонтейна, который якобы обманул клиентов при сдаче в аренду гостевого дома.

"Мы заблаговременно договорились с менеджером Фонтейна об аренде здания на конкретный срок и за конкретную сумму — 450 евро. Когда мероприятие было объявлено, за аренду с нас потребовали уже 1200 евро. До вечеринки оставались только две недели, и Фонтейн знал, что мне некуда деваться, поэтому решил еще немного подзаработать. Считаю, что это обман. В результате я понес финансовые убытки, которые, конечно, должен буду покрыть из своего кармана", — cообщил Тенисонс.

По его словам, он арендовал весь дом, но в одном из помещений оказались музыканты из группы Carnival Youth. А утром в воскресенье Фонтейн с бокалом виски в руках явился в гостевой дом и вел себя как диктатор.

"Трезвым он точно не был. Вошел в дом, плату за вход на мероприятие не заплатил и сидел у нас в баре. Я это воспринял как демонстрацию власти, издевательство над людьми. Он хотел показать, что все должны плясать под его дудку", — считает Райвис.

Противоположное мнение о произошедшем у Фонтейна, который подчеркивает, что его гостевой дом не предусмотрен для вечеринок.

"Если в моем доме хотят устроить "тусовку" с участием нескольких десятков людей, то следует считаться с тем, что за это придется больше платить. Я только позднее узнал, что посетителям за мероприятие нужно платить по 25 евро. Это неправильно, и об условиях я информировал клиентов. Кстати, Райвис мне до сих пор не заплатил всю сумму, о которой мы договорились. Он меня публично очерняет, что я плохой предприниматель, мошенник, но он сам лжец.

Наверное, именно за денег он меня ударил по лицу, которое теперь распухло", — рассказал Фонтейн. Сам музыкант отрицает, что избил предпринимателя.