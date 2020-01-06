После полицейских рейдов на Центральном рынке снова появились торговцы нелегальными сигаретами

На Рижском Центральном рынке (РЦР) после рейдов полиции снова замечены торговцы контрабандными сигаретами, которые на время пропали из поля зрения прохожих и стражей порядка. Как уже сообщалось, в результате массовых проверок, проведенных на рынке полтора месяца назад, задержали несколько продавцов нелегальных табачных изделий.

В конце ноября прошлого года в административном помещении Рижского Центрального рынка, а также в других помещениях были проведены процессуальные действия, направленные на борьбу с незаконным оборотом акцизных товаров. В общей сложности полиция задержала 12 лиц в возрасте от 20 до 58 лет. Четверо из них оставлены под арестом. Двое из задержанных ранее попадали в поле зрения органов правопорядка, в том числе и за незаконный оборот акцизных товаров.

В частности, под стражей были оставлены охранник РЦР Каспарс Унгурс, член правления SIA Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā Вилнис Висорс, а также Ирина Алексеичева и Елена Хитренко.