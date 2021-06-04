После пожара в хостеле на ул. Меркеля начато 21 дело о нарушениях пожарной безопасности в хостелах

После трагического пожара в хостеле на ул. Меркеля в Риге, где погибли девять человек, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) провела в столице 87 внеплановых проверок хостелов, и за нарушения правил пожарной безопасности начат 21 административный процесс.

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Как сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник ГПСС Оскар Аболиньш, в 51 случае сотрудники ГПСС не обнаружили хостелов по указанным в интернете адресам, так как они уже были закрыты.

Проверки проведены также в регионах Латвии, но результаты еще не обобщены.