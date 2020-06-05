После семейной ссоры муж на глазах у детей вытолкнул жену из окна

В суд Земгальского района передано дело, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в нанесении травм средней тяжести своей супруге, а также в жестоком отношении к двум малолетним детям.

Согласно обвинительному заключению, 1 декабря 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии детей стал выяснять отношения с женой. Сначала он матерился и обзывал женщину, а затем стал бить ее кулаком по голове и угрожать.

Избиение смог прекратить появившийся в квартире сосед. В этот момент женщина подошла к подоконнику и стала звать на помощь, однако муж подбежал к ней и выпихнул из окна. При падении с первого этажа женщина получила травмы средней тяжести.

Дети видели расправу над матерью, подбежали к окну и стали звать маму. Прокуратура считает, что таким образом обвиняемый причинил детям психические страдания.