После смерти Бункуса бизнесмен Ульман взыскал крупную сумму с фирмы-банкрота

Хотя Госполиция пока не разглашает мотивов убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, арест предпринимателя Михаила Ульмана по этому уголовному делу заставляет внимательно посмотреть на процесс неплатежеспособности компании Rego Trade, с которым оба эти человека были связаны, сообщает Латвийское телевидение в передаче De facto.

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После гибели Бункуса Ульману удалось получить от Rego Trade около 600 тысяч евро, информирует Rus.LSM.

Среди версий о связи убийства с профессиональной деятельностью покойного адвоката и администратора неплатежеспособности Бункуса фигурировал и процесс ликвидации обанкротившегося оптового торговца Rego Trade. Бункус активно пытался взыскать деньги с бывших членов правления этой фирмы, в том числе и крупнейшего совладельца предприятия по оптовой торговле напитками Mono и косвенного акционера LPB Banka Ульмана.

Как уже сообщалось в De facto, Бункус еще в 2016 году, за два года до гибели, обращался в полицию с заявлением о получении угроз. Неподалеку от места, где его потом и застрелили, два человека на мотоцикле направили огнестрельное оружие на машину администратора. В своем заявлении в полицию Бункус прямо называл заказчиком этой попытки устрашения Михаила Ульмана. Полиция тогда завела дело, но затем закрыла его за истечением срока давности.

На этой неделе Ульмана конвоировали в суд, чтобы тот назначил ему меру пресечения — арест. Во вторник полиция выступила с неожиданным заявлением о выявлении практически сей цепочки фигурантов уголовного дела, вплоть до заказчиков. Было объявлено о задержании и заказчика, и исполнителя. Других комментариев в полиции не дают.

Но если в правоохранительных органах полагают, что в убийстве Бункуса виноват Ульман — каким мотивом он мог бы руководствоваться? Как администратор неплатежеспособности Rego Trade, Бункус с Ульмана и прочих членов правления через суд взыскал свыше одного миллиона евро.

Однако спустя несколько дней после убийства Бункуса одна из судебных тяжб получила другой оборот: после решения Верховного суда Ульман получил возможность вернуть 721 186,20 евро. Сенат ВС постановил рассмотреть дело заново, потому что покойный Бункус был не вполне откровенен насчет некоторых документов.

После его гибели процессом неплатежеспособности Rego Trade стал заниматься администратор Каспар Новицанс. Проиграв суд при пересмотре дела в первой инстанции, он предпочел дальше с Ульманом не судиться, потому что нашлись документы, которые могли быть истолкованы в пользу Ульмана.

"Нам следует понимать, что оспаривание в суде — не спорт. Нужно оспаривать те приговоры, в которых прослеживаются нарушения закона в конкретный момент", — говорит Новицанс.

После неблагоприятного вердикта суда по делу Rego Trade Новицансу следовало выплатить Ульману 721 186,20 евро, но вернуть всю эту сумму он был не в состоянии, потому что их этих средств покойный бункус уже успел забрать свое вознаграждение администратора. Так что сейчас Новицанс пытается взыскать остальную сумму с наследников убитого — его родственников.

Администратор соощил De facto, что Ульману возвращено около 600 тысяч евро, которые были на счетах Rego Trade. С семьи Бункус Новицанс надеется взыскать еще порядка 300 тысяч — это сумма перерасчета по полученным Бункусом возмещениям. Однако уже в двух инстанциях суды выносили неблагоприятные для администратора решения, постановив, что наследники Бункуса не могут отвечать за его действия. Последнее слово — за Верховным судом.

Как сообщалось, 26 мая суд Видземского предместья Риги применил меру пресечения в виде заключения под стражу к предпринимателю Михаилу Ульману, подозреваемому по делу об убийстве администратора неплатежеспособности, адвоката Мартиньша Бункуса/ В среду 25 мая этот же суд также выдал санкцию на арест другого подозреваемого по делу — предпринимателя Александра Бабенко.

О том, что в деле об убийстве Бункуса есть подвижки, начальник Госполиции Арманд Рукс сообщал еще летом 2021 года.

Администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус был убит из огнестрельного оружия 30 мая 2018 года около 8.40 утра в рижском районе Межапарк. Убитый перемещался на белом внедорожнике Range Rover по ул. Айзсаулес к Братскому кладбищу. Микроавтобус Volkswagen, на котором передвигались преступники, утром 30 мая был припаркован на этой же улице. Когда джип Бункуса подъехал ближе, микроавтобус тронулся и оказался перед ним, нападавшие открыли огонь, а затем скрылись с места преступления. В мае 2019-го Госполиция объявила, что следствие по делу об убийстве Мартиньша Бункуса вышло на финишную прямую.