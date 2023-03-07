После ссоры с подругой мужчина пьяным сел за руль и пытался скрыться от полиции

В понедельник после крупной ссоры 40-летнего жителя Елгавы подруга выгнала из дома. Мужчина спустился во двор и сел в машину - там, по крайней мере, было тепло. Автомобиль, который долго стоит заведенным, заметили соседи и вызвали полицию, сообщает передача Degpunktā.

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Как рассказала представитель Елгавской полиции самоуправления Лива Элизабете Лаце, мужчина сидел в машине в состоянии алкогольного опьянения. С ним провели превентивную беседу, призывая не ездить за рулем будучи нетрезвым.

После этого полицейские продолжили патрулирование улиц, однако, вскоре этот же мужчина снова привлек их внимание. Несмотря на предупреждение стражей порядка, мужчина все же сел за руль. Увидев полицейских, он вдавил педаль газа в пол и попытался скрыться, однако его поездка очень быстро закончилась - машина съехала в кювет.

Мужчина отказался проходить тест на алкоголь, однако по характерному запаху в машине было ясно, что он нетрезв. Вместо этого задержанный разразился длинным монологом на тему того, что он задержан необоснованно. Выяснилось также, что мужчина управлял машиной без водительских прав.

Расследование начато по нескольким статьям Уголовного закона.