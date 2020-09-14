После столкновения двух машин одна из них въехала в стену, пострадали семь человек

В Лиепае в воскресенье столкнулись две машины, после чего одна из них въехала в стену дома. Пострадали семь человек, сообщает LETA.

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В 12:30 полиция получила информацию о том, что на перекрестке улиц Лауку и Бернату случилось ДТП. Водитель Volkswagen, пересекая улицу Лауку, проигнорировал знак "уступи дорогу", в результате чего произошло столкновение с автомобилем Volvo.

После столкновения Volkswagen врезался в стену дома и повредил ее. В аварии пострадали оба водителя и пассажиры. Большая часть из них лечится амбулаторно.

Начат административный процесс, детали произошедшего расследуются.