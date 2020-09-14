После столкновения двух машин одна из них въехала в стену, пострадали семь человек
Foto: LETA

В Лиепае в воскресенье столкнулись две машины, после чего одна из них въехала в стену дома. Пострадали семь человек, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 12:30 полиция получила информацию о том, что на перекрестке улиц Лауку и Бернату случилось ДТП. Водитель Volkswagen, пересекая улицу Лауку, проигнорировал знак "уступи дорогу", в результате чего произошло столкновение с автомобилем Volvo.

После столкновения Volkswagen врезался в стену дома и повредил ее. В аварии пострадали оба водителя и пассажиры. Большая часть из них лечится амбулаторно.

Начат административный процесс, детали произошедшего расследуются.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак