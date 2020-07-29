После вечеринки мужчина украл машину и совершил на ней аварию

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 27 июня было получено заявление о том, что в Гулбенском крае был угнан автомобиль VW Touran, позже машину нашли в волости Белявас. Как оказалось, угонщик совершил на ней аварию.

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Сразу же после получения заявления полиция начала уголовный процесс и задержала подозреваемого, который ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка.

Следствие установило, что после совместной вечеринки подозреваемый воспользовался ситуацией, взял у заснувшего автовладельца ключи от машины и уехал покататься, а затем попал в ДТП.