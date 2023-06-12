После взрыва в Кенгарагсе жители многоэтажки не могут вернуться домой

В воскресенье в квартире одной из многоэтажек в Риге, на улице Прушу, произошел взрыв: вылетели окна, пострадал один человек. Из двух подъездов были эвакуированы жильцы, и пока неизвестно, когда они могут вернуться домой, сообщает Rus.Lsm.lv.

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Из дома на Прушу, 23Б, было эвакуировано 27 человек. В воскресенье, 11 июня, в квартире на четвертом этаже произошел взрыв. Пострадал жилец этой квартиры.

"Выбежал из квартиры весь красный, в трусах. От взрывной волны или от чего красный. Вызвали ему скорую. Его забрали. А дальше всех выгнали, пошли по подъездам, где-то двери ломали, где-то окна пытались бить, где-то разбили", — вспоминает его сосед Валерий.

Полиция и пожарно-спасательная служба о причинах взрыва не сообщают. Известно, что начат уголовный процесс по статье 13 уголовного закона: преступные действия против здоровья. Соседи говоря, что жилец квартиры увлекался сварочными работами.

Возгорания не было, но из квартиры, в которой произошел взрыв, выбило окна. Теперь весь двор усеян стеклом, а рядом с домом лежат оконные рамы. Проход к дому все еще закрыт, натянута полицейская лента, и жильцы не знают, когда они смогут попасть домой.

"Только что попали в квартиру, квартира в плохом состоянии. Видим, что несущая конструкция повреждена. Есть заключение от Рижской думы. От их стороны — что нельзя эксплуатировать дом. Но нужно второе мнение. Мы только попали в дом. Еще эксперта нет, но он будет сегодня после семи. (…) Если второй эксперт скажет, что нельзя эксплуатировать, тогда будем подготавливать решение на укрепление несущей конструкции", — пояснил член правления Selectum home Валтер Балаклейтис.