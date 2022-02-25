После взрыва в квартире вспыхнул пожар: пострадавший госпитализирован

В четверг утром в Резекненском крае в результате взрыва газа вспыхнул пожар, в котором пострадал один человек, а еще один был спасен, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

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В 09.41 пожарные прибыли на вызов в Аудриньскую волость Резекненского края. Горела квартира площадью 58 квадратных метров на втором этаже двухэтажного дома.

До прибытия ГПСС из здания были эвакуированы два человека, один из которых пострадал и был передан службе скорой медицинской помощи.

В 13.05 пожар повышенной опасности был ликвидирован.