Последствия бури в Латвии: за выходные пожарные получили более 360 вызовов

В связи с вызванными сильным ветром разрушениями с утра субботу до утра воскресенья было получено 363 вызова — 305 по поводу уборки поломанных деревьев и 58 вызовов по поводу предотвращения опасности, создаваемой поврежденными конструкциями, сообщила порталу Delfi представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

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Уборка поломанных деревьев продолжалась и в воскресенье, 27 марта, когда было получено 63 вызова.

Также в пятницу, 25 марта, в Ерсикской волости Ливанского края из Даугавы было извлечено тело погибшего человека и передано сотрудникам Госполиции.

Между тем, в тот же день, в 18.14 был получен вызов из Риги, где в 20 метрах от берега Линезерса человек с собакой провалились под лед. Спасатели вытащили попавших в беду на берег.

В 21.00 поступил вызов из Нукшской волости Лудзенского края, где два человека потерялись в лесу. Один из них сам нашел путь из леса, а второму направление указали с помощью сирены автоцистерны.

Всего в VUGD поступило 876 вызовов, из которых 83 были ложными. В 574 случаях пожарные были вызваны на спасательные работы.

В свою очередь, Sadales tīkls до утра 28 марта устранило 924 повреждения электросетей, причиной которых стал сильный ветер.

240 повреждений было выявлено в сетях среднего напряжения и 684 - в сетях низкого напряжения. Оперативные бригады предприятия работали в усиленном режиме, по возможности работы по обновлению инфраструктуры обновляли и ночью. На данный момент продолжается работа по предотвращению сложнейших повреждений, сообщила Delfi представительница Sadales tīkls Алина Козловска.