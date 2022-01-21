Последствия бури: в парках Риги ветер повалил около 100 деревьев, в Вентспилсе — 70

На этой неделе в результате штормов в рижских парках сломались около 100 деревьев, сообщили агентству LETA в Rīgas meži.

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Предприятие считает, что недавние бури вызвали одни из самых больших разрушений века в столичных лесах и парках.

Одним из самых значительных повреждений, вызванных сильным ветром, является падение столетней белой осины. Ранее на этой неделе ветер повалил дерево в городской канал. В настоящее время ведутся работы по удалению большой осины из канала и решению вопроса о том, как ее использовать.

Другие упавшие деревья в парках будут переработаны: из них будут сделаны дрова. Ветки будут использованы для производства мульчи, которая пригодится летом для поддержания цветников в городе.

Некоторые пни от сломанных деревьях и стволы останутся в парках и садах. Они будут служить в качестве элемента образовательной программы предприятия “Зеленый класс”, например, для разъяснения обществу необходимости сохранения природного многообразия в городских парках.

Стволы упавших деревьев Rīgas meži предложило Рижскому зоопарку, которому нужны крупные бревна. Выявлен и ущерб в лесах Риги и окрестностях столицы. На большей части территории ветер повалил деревья. Больше всего пострадали Рижское и Тирельское лесные хозяйства.

Сильнее всего буря затронула находящееся в Тирельском лесхозе место памяти Рождественских боев, где почти по всей длине лесистой дюны более или менее повалены и надломлены и ели, и сосны.

Тем временем, на территории Вентспилса сегодня, 21 января, утром было обнаружено 70 поваленных деревьев, сообщили агентству LETA специалист по отношениям с общественностью "Вентспилсского Коммунального управления" Сигита Хелена Блумберга.

Сегодня также будут обследованы лесные массивы в Сталдзене и Юго-западном районе города у 10-го деревянного моста. Оперативная служба Galantus работает двумя бригадами, сотрудничая с Государственной пожарно-спасательной службой, чтобы пилить и убирать сломанные деревья.

Учитывая, что порывы ветра сохранятся и сегодня, уборка поваленных деревьев будет проводиться в приоритетном и постепенном порядке. Приоритет будет отдаваться деревьям, которые блокируют улицы и дороги. Деревья в парках, скверах, на кладбищах, в лесах и других местах продолжат убирать и на выходных, и на этой неделе, указала Блумберга.

Она добавила, что других значительных повреждений в городе не наблюдается. В некоторых местах поваленные деревья кратковременно заблокировали движение на улицах Ринькю и Вильню, однако спецслужбы оперативно их убрали. В свою очередь, на улице Кулдигас 3 и во внутреннем дворе на улице Бривибас 27 поваленные ветром деревья упали на припаркованные автомобили.

Как сообщалось ранее, в четверг, 20 января, вечером в Вентспилсе скорость ветра в порывах достигала 33 метров в секунду, во многих районах были проблемы с электроснабжением.