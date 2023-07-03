Последствия сильного ветра: спасатели получили десятки вызовов
Foto: LETA

В понедельник, 3 июля, до 17.00 в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило 46 вызовов, связанных с поваленными ветром деревьями. Для того, чтобы их разрубить была необходима помощь пожарных, сообщили агентству LETA в VUGD.

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Большинство вызовов поступило из Рижского региона.

Как сообщалось ранее, в понедельник юго-западный ветер в Латвии усилился в порывах до 15-20 метров в секунду, местами — в основном в Курземе — ожидаются порывы до 21-24 метров в секунду, предупреждают синоптики.

Наиболее сильные порывы ветра ожидаются в связи с ливнями, местами также возможны грозы с градом. В большей части страны пройдет кратковременный дождь, между тучами будет светить солнце.

Ветер может сломать деревья и их ветки, поэтому жителям следует воздержаться от прогулок в лесах и парках, а автомобили не следует парковать под деревьями. Нельзя плавать в море, также не желательно купаться в других водоемах.

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