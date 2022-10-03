Последствия сильного ветра: в VUGD поступило уже более 30 вызовов

Вечером в понедельник, 3 октября, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) уже отправилась на пять вызовов в связи с тем, что на автомобили упали поваленные ветром деревья.

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На своей странице в соцсети Twitter VUGD распространила призыв особенно тщательно оценивать, где парковать свой автомобиль, поскольку уже пять раз служба выезжала на вызовы в Риге, где деревья были повалены ветром на автомобили.

❗️Šovakar īpaši rūpīgi izvērtējiet, kur novietot savu automašīnu. Jau piecas reizes Rīgā esam devušies uz izsaukumiem, kuros koki ir uzkrituši uz automašīnām. Kopumā jau vairāk kā 30 izsaukumi, lielākoties Vidzemē un Rīgā, uz vēja postījumiem! https://t.co/AwWAG028QO — VUGD (@ugunsdzeseji) October 3, 2022

В свою очередь, в целом спасатели уже отправились на более чем 30 вызовов, в основном в Видземе и в Риге, предотвращая нанесенный ветром ущерб.

Как сообщалось ранее, в понедельник после 16.00 на станции метеонаблюдений в центре Риги порывы северного ветра достигали 25 метров в секунду.

В Даугавгриве были зафиксированы порывы ветра до 21 метра в секунду, в то время как на других станциях метеонаблюдений в Латвии скорость северного ветра не превышала 20 метров в секунду.

До утра вторника в столице и на побережье Рижского залива действует предупреждение о сильном ветре. На востоке страны до утра вторника действует желтое предупреждение о сильных ливнях.