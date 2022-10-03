Последствия сильного ветра: в VUGD поступило уже более 30 вызовов
Foto: LETA

Вечером в понедельник, 3 октября, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) уже отправилась на пять вызовов в связи с тем, что на автомобили упали поваленные ветром деревья.

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На своей странице в соцсети Twitter VUGD распространила призыв особенно тщательно оценивать, где парковать свой автомобиль, поскольку уже пять раз служба выезжала на вызовы в Риге, где деревья были повалены ветром на автомобили.

В свою очередь, в целом спасатели уже отправились на более чем 30 вызовов, в основном в Видземе и в Риге, предотвращая нанесенный ветром ущерб.

Как сообщалось ранее, в понедельник после 16.00 на станции метеонаблюдений в центре Риги порывы северного ветра достигали 25 метров в секунду.

В Даугавгриве были зафиксированы порывы ветра до 21 метра в секунду, в то время как на других станциях метеонаблюдений в Латвии скорость северного ветра не превышала 20 метров в секунду.

До утра вторника в столице и на побережье Рижского залива действует предупреждение о сильном ветре. На востоке страны до утра вторника действует желтое предупреждение о сильных ливнях.

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