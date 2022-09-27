Пострадавшая во время нападения учительница: "Она пришла меня убивать"

Педагог Лиепайского государственного техникума Илзе Элизабете Романченко, на которую в минувшую субботу напала вооруженная ножом 17-летняя ученица, рассказала, что девочка целенаправленно пришла в студию, чтобы ее убить.

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Как сообщает "Курземес вардс", раненная преподавательница рассказала журналистам, что первокурсница была душевно больна.

Пострадавшая Романченко рассказала, что в субботу она, как обычно, приехала в 10.30 в свою студию в центре Лиепаи, где она проводит уроки рисования. Девочка дождалась, когда все уйдут, после чего со спины напала на своего педагога.

"Не было никаких угроз, она просто стала наносить мне удары ножом. Я стала кричать, попыталась сбежать, увернуться, но она продолжала меня колоть. Потом я споткнулась и упала, продолжая кричать, а она начала меня дразнить. Когда она положила мне руку на рот, чтобы я замолчала, я поняла, что это мой шанс — я укусила ее за руку и не отпускала, второй рукой я пыталась от нее отбиться, но она продолжала колоть ножом", — вспоминает учительница.

Пострадавшая рассказала, что у девочки были безумные глаза. В какой-то момент ей удалось выбежать на улицу, где ей помог мужчина, выходивший из машины. После этого нападавшая сбежала, бросив нож на месте преступления.

Преподавательница, у которой констатировали многочисленные порезы и повреждение легких, провела день в реанимации Лиепайской региональной больницы, затем ее перевели в Хирургическое отделение.

Романченко рассказала, что в студии установлена тревожная кнопка, однако события развивались настолько стремительно, что она просто не успела ее нажать.

О том, что нападавшая была душевно больна, педагога неделю назад проинформировала мама девочки: врачи поставили ей диагноз "шизотипическое расстройство". Мама написала в e-klasе, что девочка хочет получить профессию и улучшить свои знания латышского языка. Также она указала, что девочка может быть замкнутой, у нее могут быть трудности в коммуникации, ей также сложно выступать перед аудиторией. Иногда, чтобы успокоиться, девочка что-то рисовала в своем блокноте, не снимая наушников. Также у девочки наблюдались побочные явления от приема определенных медикаментов.

"Буду благодарна за спокойный подход. Заранее спасибо за понимание", — написала мама в электронном журнале.

Ранее девочка не приходила в студию на занятия, но узнав, что их можно посещать, проявила заинтересованность и сказала, что, возможно, она придет. Ранее у Романченко не было конфликтов с ученицей, поэтому ей даже сложно предположить, что послужило причиной агрессии.

"Вчера мне звонила ее мама и в разговоре призналась, что дочка ранее нападала и на нее. Она несколько дней не принимала лекарства, мама записала ее к доктору, но ближайший визит был только на октябрь. У меня не было этой информации. Не было ее и у других. Может быть, тогда я бы была осторожней, когда она вошла в студию. Возможно, я бы успела нажать тревожную кнопку. А может быть, и нет. Однако я сказала маме, что ей повезло: ее дочка не стала убийцей", — рассказала журналистам пострадавшая учительница.

Сейчас педагог проходит курс лечения в больнице, ей предстоит и эмоциональное восстановление. Вернется ли она обратно на работу в Лиепайский Государственный техникум она еще не знает.

"Нападение могло произойти в любом месте — в туалете, темном коридоре, в школьном дворе. Жертвой мог стать, кто угодно", — резюмирует преподаватель.

Следствие по делу продолжается.