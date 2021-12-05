Пострадавшая во время обрушения потолка на Центральном вокзале: спаслась чудом, но сейчас чувствую себя плохо

Работнице кафе Sala, которая пострадала во время обрушения потолка на Рижском Центральном вокзале в минувший четверг, все же потребовалось медицинское вмешательство: помимо пережитого шока, у нее констатирована травма головы и растяжение шейной мускулатуры.

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Второй день рождения

Порталу Delfi удалось поговорить с пострадавшей Ольгой (имя изменено), которая в тот злополучный день работала в кафе. Со всей уверенностью можно сказать, что женщина родилась в рубашке.

"Помню, как я стояла в кондитерской, резала сухари. Вдруг раздался грохот, и сверху прямо на меня стало все валится. Повезло, что на мне было в тот момент много одежды: свитер, сверху — толстая жилетка. У нас в помещении прохладно, поэтому приходится носить теплые вещи. Жилетка смягчила удар, иначе было бы хуже. Помню, как стояла ошеломленная, смотрела через стекло, как люди по тоннелю ходят, а пошевелиться не могу. Понимаете, я словно окаменела, не могла с места сдвинуться", — рассказала Ольга.

Из помещения, в котором произошел обвал, ее буквально за руки вытащил проходивший молодой мужчина, которому Ольга благодарна за свое спасение. Вскоре вызвали скорую, спасателей и полицию. От госпитализации Ольга отказалась, потому что на тот момент находилась в шоковом состоянии.

"Все это страшно, но в какой-то момент я поняла, что у меня в кондитерской остались деньги, документы, продукция. Я не могла просто так это оставить… Нашему кафе давали время доработать на прежнем месте до 12 декабря, поэтому мы уже более-менее начали складывать кое-какие вещи. Только накануне — 1 декабря — был разговор о том, что наша аренда до 12 декабря, а уже на следующий день это происшествие", — говорит пострадавшая работница кафе.

Вечером 2 декабря Ольга пришла домой и почувствовала себя плохо. Прямо в одежде легла спать, состояние здоровья ухудшилось: подскочило давление, начала сильно болеть голова и колено.

"Я в чем была, в тот день, в том и легла спать. Голова вся грязная, в какой-то побелке и штукатурке. Но сил ни на что не было. Потом начала кружиться голова. Обратилась за медицинской помощью, но запись к семейному врачу оказалась на 6 декабря", — рассказала Ольга.

Поскольку за сутки состояние пострадавшей не улучшилось, родственники отвезли ее в больницу "Гайльэзерс", где ей срочно провели компьютерную томографию, зафиксировавшую ушиб головы и растяжение шейной мускулатуры. Кроме того, доктор рекомендовал дальнейшее обследование с использованием МРТ. Скорей всего, Ольге потребуется длительное восстановление.

Впереди у пострадавшей визит к врачу и следователю Госполиции. Расследованием обстоятельств ЧП займется также и Госинспекция по труду, поскольку инцидент произошел с Ольгой в рабочее время, когда она исполняла свои обязанности.

"Хочу сказать большое спасибо тому прохожему, который меня вытащил из-под завалов. Я тогда была в таком шоке, что не успела нормально поблагодарить", — резюмировала Ольга.

Что случилось на вокзале

Как уже сообщалось ранее, в минувший четверг в туннеле В Рижского вокзала, в кафе Sala обрушился потолок. Из здания эвакуировано около 100 человек.

Разъясняя обстоятельства ЧП, в Департаменте развития Рижской думы сообщили, что под грузом фронтального погрузчика сломался металлический лист, закрывающий вентиляционную шахту, и через шахту в туннель обрушился грунт.

При осмотре эксперты установили, что в подсобном помещении кондитерской имелась вентиляционная шахта, которая была демонтирована, а отверстие в перекрытии закрыто металлическими листами и засыпано грунтом. Металлические листы сломались под колесом трактора-погрузчика. Следствие по делу продолжается.

🇱🇻 Centrālās stacijas tunelī #Rīga #Latvija kafejnīcai iegruvuši griesti. Cietis 1 cilvēks. 100 cilvēki evakuēti. Teritorija ierobežota. pic.twitter.com/iwlAh9Rmxi — BreakingLV (@breakinglv) December 2, 2021