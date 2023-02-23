Пострадавшее в пожаре судно Escape признано достаточно безопасным для входа в Рижский порт

Капитан Рижского порта после оценок специалистов счел пострадавшее от пожара судно Escape достаточно безопасным для захода в порт, сообщила агентству LЕТА специалист по связям с общественностью Морских сил Лива Вейта.

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После выполнения формальностей судно будет доставлено к одному из причалов.

Как сообщалось, на судне Escape, которое находилось в Рижском заливе, в ночь на среду возник пожар, который не удалось потушить автономной системой пожаротушения. Пожар начался в машинном отделении и распространился по обшивке корабля.

В 2:57 экипаж судна покинул его в спасательной шлюпке.

Escape ходит под флагом Нидерландов, а в его контейнерах находился опасный груз — полимеры и лакокрасочные материалы.

Пожар будет расследоваться голландскими следственными органами.