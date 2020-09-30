Пострадавшей в ДТП женщине пришлось самой расследовать дело
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Виновник аварии скрылся с места происшествия, а полиция, по словам пострадавшей женщины, с расследованием не спешит. Поэтому пришлось взять дело в свои руки, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7.

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ДТП вблизи перекрестка улиц Ницгалес и Деглава в столице произошло в конце августа. "Стоим на светофоре. Перед мной, наверное, машин пять было. Я остановилась — секунд 30, минута. И в нас влетает машина", — так описывает аварию пострадавшая.

Всего в ДТП пострадали три автомобиля. Ружена вызвала полицию, в это время виновник аварии покинул место происшествия. "Был очень сильный ливень. И я присела в машину с открытой дверью. Разговариваю, разговариваю. И мама слышит какой-то звук по асфальту. А он уже через две сплошные развернулся и во двор уехал", — рассказывает Ружена.

Женщина получила травму шеи и после происшествия ей пришлось неделю провести в медицинском воротнике. Выплаты по страховке не получить, пока не найден виновник ДТП. Его женщина искала сама — связывалась с магазинами, где есть камеры, которые могли запечатлеть аварию или номер автомашины виновника.

Также сама Ружена нашла свидетеля ДТП и передала все видео в полицию. Связалась женщина и с Rīgas satiksme, чтобы найти записи с камер в общественного транспорта. По ее словам, полиция почему-то этого не сделала.

"В нашем понимании это абсолютно классическая ситуация. Я понимаю, что для каждого человека это особый случай. И очень приветствуется, если человек сам вовлечен в процесс поиска доказательств. Что касается видео с транспорта, то мы его уже запросили", — прокомментировала представитель Госполиции Инга Миллере.

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