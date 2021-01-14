Пострадавшие в пожаре на ул. Петерсалас могут обратиться за пособием

Департамент благосостояния Рижской думы призывает жителей, пострадавших в пожаре, который произошел 14 января на ул. Петерсалас, 6, обращаться в Рижскую социальную службу, чтобы получить социальную поддержку от самоуправления.

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В настоящее время пострадавшим лицам не требуется временное жилье, но Рижская социальная служба может в кризисной ситуации предложить возможности для кратковременного размещения, которое оплачивается из средств самоуправления.

Право на получение пособия в кризисной ситуации имеют жители, которые имеют задекларированное и фактическое место жительства на административной территории города Риги, и которые из-за кризисной ситуации не могут обеспечить основные потребности в минимальном объеме.

Для этого нужно написать заявление и обратиться в Рижскую социальную службу.

Размер пособия в кризисной ситуации для отдельно проживающего лица — до установленной государством минимальной месячной заработной платы, для семьи — до двух минимальных месячных зарплат.

Социальная служба принимает решение о предоставлении пособия и его размере на основании заключения специалиста по социальной работе, оценивая социальное положение каждого клиента индивидуально и учитывая последствия, вызванные кризисной ситуацией.

Социальная служба Риги может предложить психологическую помощь, а при оценке ситуации — другие виды помощи. Кроме того, можно получить немедленную психоэмоциональную поддержку, позвонив в кризисно-консультационный центр "Скалбес" по круглосуточным кризисным телефонам 67222922 или 27722292.

Самоуправление призывает жителей, пострадавших в пожаре, звонить ответственному социальному работнику территориального центра Рижской социальной службы "Зиемели" по телефону. 67848833, чтобы получить дополнительную информацию о возможностях получения упомянутой и другой социальной поддержки.

В случае возникновения вопросов информацию можно получить, позвонив в Департамент благосостояния Рижской думы по бесплатному информационному телефону 80005055. Дополнительную информацию о социальной помощи и социальных услугах в Риге можно получить на домашней странице Департамента благосостояния: ld.riga.lv.

В четверг, 14 января, ранним утром в Риге, на ул. Петерсалас возник пожар повышенной опасности, из-за работ по тушению пожара изменено движение общественного транспорта.

Пожару присвоен статус повышенной опасности, поскольку огонь мог перекинуться на соседние здания. Из дома были эвакуированы 14 человек.

В пожаре погиб один человек, еще два человека пострадали, для оказания помощи они переданы медикам. Кроме того, во время тушения пострадал один из спасателей, который доставлен в стационар.

В районе тушения пожара ограничено движение, не ходят трамваи.