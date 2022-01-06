Потребителей предостерегают от сделок с латвийской фирмой Animo forti, продающей эксклюзивную обувь INCH2

Департамент защиты потребителей и технического надзора Эстонии предостерег жителей от контактов с латвийским предприятием SIA Animo forti, действующим по адресу e-poe www.inch2.com, в отношении которого латвийский Центр защиты прав потребителей в 2021 году получил 183 жалобы от местного населения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предприятие активно действует на внутреннем рынке Эстонии и в отношении него уже поступило более двух десятков жалоб.

Как сообщил BNS в Департаменте, в основном претензии потребителей касаются невыполнения предприятием сроков поставок, фирма не поставляет заказанный и оплаченный товар, а также не возвращает деньги в случае нарушения договора.

Латвийский департамент защиты потребителей предъявлял фирме претензии, предприятие обещало удовлетворить жалобы потребителей, но своих обещаний не сдержало.

7 декабря 2021 года латвийский департамент защиты потребителей обязал фирму прекратить нечестную торговлю и оштрафовал предприятие на 10 000 евро. Animo Forti SIA оспорила решение в суде, но суд не удовлетворил встречный иск.

Несмотря на санкции, фирма Animo forti SIA по своему адресу www.inch2.com продолжает активно действовать, предлагая по льготным ценам эксклюзивные модели обуви, стоимость которых достигает нескольких сотен евро.

Учитывая опыт двух десятков потребителей в Эстонии, в 2021 году пострадавших от нечестной деятельности Animo forti SIA, ДПТН рекомендует избегать сделок с фирмой, действующей по адресу www.inch2.com.