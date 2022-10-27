"Поющему полицейскому" Пузикову грозит уголовное преследование за передачу закрытой информации коллеге по шоу-бизнесу

Известному "поющему полицейскому" Николаю Пузикову грозит уголовное преследование за разглашение закрытой информации, сообщает Latvijas Avīze.

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Ранее уже сообщалось, что Бюро внутренней безопасности (IDB) возбудило уголовное дело в отношении должностного лица Рижского регионального управления полиции за разглашение закрытой информации, не являющейся гостайной, частному лицу.

В ходе досудебного расследования IDB установило, что должностное лицо воспользовалось информационными системами, предназначенными для исполнения служебных обязанностей, получило сведения об известном ему лице, находящемся в розыске, и полученную информацию передало указанному физическому лицу. В результате разглашения этих сведений было затруднено получение доказательств.

В связи с инцидентом полицейский временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. В соответствии с Уголовным законом, разглашение закрытой информации сотрудник полиции может быть осужден на 1 год лишения свободы, также ему может грозить краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

По данным издания, инспектор Огрского участка полиции Пузиков сообщил рэперу о том, что тот объявлен в розыск. У музыканта были подозрения, что его хотят объявить в розыск, поэтому он обратился к коллеге по цеху, имеющему доступ к подобной информации, чтобы тот проверил его подозрения. В итоге, полицейский передал ему закрытую информацию, предоставив таким образом подготовиться, чтобы вместе с адвокатом самостоятельно явиться к следователю на допрос.

Как отмечает издание, рэпер подозревается в предоставлении фальшивых сертификатов о вакцинации против Covid-19. За это музыкант получал в качестве вознаграждения 750 евро. При этом, 350 евро он оставлял себе, а остальная сумма делилась между другими участниками "бизнеса", включая дипломированную медсестру. Свою вину в содеянном музыкант категорически отрицает и не признает.