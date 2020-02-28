Пожар на автоплаце в Пардаугаве: полиция подозревает поджог

Государственная полиция начала криминальный процесс по факту пожара на автоплаце в Риге, в результате которого сгорели 28 автомобилей, сообщает агентство LETA.

Полиция предполагает, что на автоплаце в Пардаугаве случился поджог. Детали случившегося устанавливаются, продолжается следствие.

Напомним, что пожар произошел в ночь на 28 февраля в Риге, на ул. Раудас горел автоплац. В общей сложности огонь повредил более двух десятков машин.

По данным LTV, все транспортные средства принадлежали компании SIXT, арендовавшей территорию.

По сообщению пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы, вызов на пульт дежурного поступил в 01:23. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.