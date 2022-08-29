Пожар на пароме Вентспилс — Нюнесхамн в Балтийском море: эвакуация 299 человек не потребовалась

В территориальных водах Швеции на пассажирском теплоходе Stena Scandica, курсирующем между Вентспилсом (Латвия) и Нюнесхамном (Швеция), в понедельник днем вспыхнул пожар. К 15.55 он был ликвидирован.

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По официальным данным шведских властей, на борту находятся 299 человек: 241 пассажир и 58 членов экипажа.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12.40. Паром находится неподалеку от острова Готска-Санден (юго-восточное побережье Швеции).

По сообщениям шведских СМИ, возгорание произошло на автомобильной палубе.

По заверению Морской администрации Швеции, пожар находится под контролем, однако ответственные службы предупреждены о ЧП и готовы в экстренном случае провести эвакуацию пассажиров. К эвакуационным работам привлечены 7 кораблей и 3 вертолета.

Photos from Stena Scandica. The fire started in a container, no one's hurt.https://t.co/Le4P8duV7W — Nordic News (@Nordic_News) August 29, 2022



Информации о пострадавших среди пассажиров или членов экипажа не поступало.

"Есть дым, но нет открытого огня. Мы подготовились к возможной эвакуации, но, похоже, слава богу, она не потребуется", — сказала представитель Морской администрации Швеции Лиза Мьорнинг.

Позже она заявила, что пожар потушен, никто не пострадал, людей не эвакуировали.

Она добавила, что паром будет отбуксирован в порт Нюнесхамн в ближайшие три-четыре часа.

Компания Stena Line подтвердила информацию о возгорании на борту парома, а также сообщила, что сейчас пожар ликвидирован. Паром будет отбуксирован в порт Нюнесхамн в ближайшие три-четыре часа.

Swedish Maritime Administration helicopters responding to a fire onboard the Stena Scandica in the Baltic Sea pic.twitter.com/wpzuLGdwxb — Intel Air & Sea (@air_intel) August 29, 2022



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