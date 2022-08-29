Пожар на пароме Вентспилс — Нюнесхамн в Балтийском море: эвакуация 299 человек не потребовалась

В территориальных водах Швеции на пассажирском теплоходе Stena Scandica, курсирующем между Вентспилсом (Латвия) и Нюнесхамном (Швеция), в понедельник днем вспыхнул пожар. К 15.55 он был ликвидирован.
По официальным данным шведских властей, на борту находятся 299 человек: 241 пассажир и 58 членов экипажа.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12.40. Паром находится неподалеку от острова Готска-Санден (юго-восточное побережье Швеции).
По сообщениям шведских СМИ, возгорание произошло на автомобильной палубе.
По заверению Морской администрации Швеции, пожар находится под контролем, однако ответственные службы предупреждены о ЧП и готовы в экстренном случае провести эвакуацию пассажиров. К эвакуационным работам привлечены 7 кораблей и 3 вертолета.
Photos from Stena Scandica. The fire started in a container, no one's hurt.https://t.co/Le4P8duV7W— Nordic News (@Nordic_News) August 29, 2022
Информации о пострадавших среди пассажиров или членов экипажа не поступало.
"Есть дым, но нет открытого огня. Мы подготовились к возможной эвакуации, но, похоже, слава богу, она не потребуется", — сказала представитель Морской администрации Швеции Лиза Мьорнинг.
Позже она заявила, что пожар потушен, никто не пострадал, людей не эвакуировали.
Она добавила, что паром будет отбуксирован в порт Нюнесхамн в ближайшие три-четыре часа.
Компания Stena Line подтвердила информацию о возгорании на борту парома, а также сообщила, что сейчас пожар ликвидирован. Паром будет отбуксирован в порт Нюнесхамн в ближайшие три-четыре часа.
Swedish Maritime Administration helicopters responding to a fire onboard the Stena Scandica in the Baltic Sea pic.twitter.com/wpzuLGdwxb— Intel Air & Sea (@air_intel) August 29, 2022
Информация дополняется.