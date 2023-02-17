Пожар на производстве дронов Edge Autonomy: скончался пострадавший сотрудник фирмы

Представители компании по производству беспилотников Edge Autonomy сообщили, что скончался один из их коллег, пострадавший во время пожара, который бушевал на территории фирмы 7 февраля.

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Руководство Edge Autonomy выразило свои соболезнования семье умершего работника.

Напомним, пожар на заводе беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy в Марупе возник, возможно, из-за нарушений техники безопасности на производстве, однако версия о поджоге также тщательно проверяется.

Проводится ряд экспертиз, чтобы лучше понять причины возникновения пожара. Заключения экспертизы еще не готовы.

На прошлой неделе сообщалось, что также были заслушаны свидетели происшествия, но состояние здоровья одного из пострадавших пока недостаточно хорошее, чтобы он мог давать показания.

Площадь пожара составила около 620 квадратных метров.

Edge Autonomy (ранее UAV Factory) производит технологии беспилотных систем, которые поставляются государственным, коммерческим и академическим клиентам почти в 70 странах, в том числе для нужд украинской армии.

Предприятие было основано в 2009 году. Его владельцем с 2021 года является американская компания Edge Autonomy Holdings, LLC.