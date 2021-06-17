Пожар повышенной опасности в Кулдигском крае: горели бревна и лес

В среду в Кулдигском крае произошел пожар повышенной опасности - загорелись бревна и лес, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов в волость Падурес поступил в 18.44. Горели бревна на площади 450 квадратных метров и лес на площади 1,5 гектаров.

Водоем, из которого производился забор воды, находился в 2,5 километрах. На месте происшествия работали также сотрудники Государственной службы леса. В 21.11 этот пожар повышенной опасности удалось локализовать, работать пожарные закончили ночью.

В общей сложности за минувшие сутки VUGD получила 52 вызова, из них 18 - на тушение пожаров.