Пожар уничтожил дом, машину и вещи: семье с двумя детьми удалось спастись, они нуждаются в помощи

В Личи (Стопиньский край) в ночь на 25 марта практически дотла сгорел двухэтажный дом. Огонь уничтожил личные вещи пострадавших, а также документы и машину. Семье, в которой растут двое маленьких детей, едва удалось спастись.

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По словам главы семейства Рувима, приехавшего в Латвию с Украины, дом принадлежит их друзьям. Хозяева уехали по рабочим делам и на отдых, пoэтому разрешили им в нем пожить. В тот вечер семья уже легла спать, когда стал ощущаться запах дыма, сработал и детектор. Мужчина вместе с женой спустились в гараж, который располагался под спальней. Рувим приоткрыл двери, увидел там сильное задымление.

Foto: Privātā arhīva foto

"Жена осталась на улице. Я закрыл дверь и побежал наверх, где находились наши дети: дочке 3,5 года, сыну — 8 месяцев. Схватил сына, спустил его жене вниз, потом дочку. Возле дома стояла коляска, посадили в нее дочку и потом жена с детьми отошла на безопасное расстояние. После этого я вызвал спасателей… Выбежали, в чем легли спать. Времени на то, чтобы собраться, не было. Успел выбросить из дома куртки, я свою так и одел на себя без майки. Начал пытаться выносить из дома какие-то вещи, но все было уже в дыму. Схватил

кошелек, ключи от машины. Все остальное сгорело", — вспоминает события той трагичной ночи Рувим.

Открыть автоматические ворота, чтобы убрать машины, тоже не удалось: к той поре уже сгорела проводка. Один из автомобилей долго не заводился, поэтому Рувим поставил на нейтралку и стал его выпихивать. Но было уже поздно: огонь охватил гараж, второй этаж и перекинулся из окон на машину. Времени на раздумья не было: мужчина успел завести и отогнать вторую машину подальше от горящего дома.

Foto: Privātā arhīva foto

"Мы побежали к соседям. Потом приехали пожарные, к их приезду все уже горело открытым пламенем. Спасатели боролись с огнем почти пять часов. Слава Богу, что мы сами спаслись. Сгорели два наших паспорта, другие документы, вещи тоже. Остались, в чем были", — рассказал Рувим.

На сегодняшний день известно, что очаг возгорания находился в гараже. Что именно стало причиной пожара, должны установить эксперты. К счастью, дом был застрахован, страховка должна возместить частично и ущерб за сгоревшие вещи.

"Мы ждем заключения экспертизы, пока разместились у родителей", — сообщил Рувим.

Счет для оказания помощи семье Рувима Чеботарева:

Ruvim Chebotarov

LT95 3250 0361 4483 8990

REVOLT21

В графе "Цель перевода" важно указать: "Palīdzība pēc ugunsgrēka"

Foto: Privātā arhīva foto

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), сигнал о пожаре в Личи поступил на пульт дежурного в 23.42. Когда сотрудники ГПСС прибыли по указанному адресу, горел весь первый этаж (около100 квадратных метров), второй этаж и межэтажное перекрытие (180 квадратных метров), а также автомобиль (6 квадратных метров).

Пожар повышенной степени опасности был ликвидирован в 04.16. ведется следствие.