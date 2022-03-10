Пожар в центре Риги: загорелись музыкальные инструменты и стена
Foto: LETA

Вечером 9 марта в Риге,на ул. Шарлотес возник пожар в общественном пятиэтажном здании. По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), из здания эвакуировали 25 человек.

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В ГПСС сообщили, что в помещениях загорелись музыкальные инструменты, стена и пол. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. Спасателям пришлось работать на месте происшествия чуть мене двух часов.

Причины возгорания устанавливаются.

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