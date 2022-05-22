Пожар в девятиэтажке в Межциемсе: были эвакуированы 15 человек

В ночь на 22 мая в рижском микрорайоне Межциемс возник пожар в девятиэтажном жилом доме. Были эвакуировали 15 человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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Вызов о возгорании в Межциемсе был получен 22 мая в 03.04 ночи. Сообщалось, что в Риге в девятиэтажном жилом доме на улице Сергея Эйзенштейна возникло задымление.

На месте происшествия было установлено, что в подсобном помещении на первом этаже горят отходы площадью четыре квадратных метра. Из-за сильного задымления в нескольких квартирах сработали детекторы дыма, из дома эвакуировали 15 человек. Пожарные проветрили помещение и закончили работу на месте в 3.55 ночи.

21 мая в 17.31 пожарно-спасательная служба получила вызов в Ремтскую волость Салдусского края, где сгорели необслуживаемый сарай и примыкающий к нему одноэтажный нежилой дом площадью 410 квадратных метров. В 23.07 пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Всего за сутки минувшие сутки, 21 мая, в пожарно-спасательную службу поступило 65 звонков. 19 вызовов были связана с пожарами, (один - с возгоранием старой трамы), 13 вызовов оказались ложными. Спасатели приняли участие в 33 спасательных работах.