Пожар в Domina Shopping: ущерб может составить около 200 000 евро

Ущерб, причиненный в результате пожара торговому центру (ТЦ) Domina Shopping, может составить около 200 000 евро.
Эта сумма потребуется для того, чтобы восстановить фасад, крышу, техническое помещение, вентиляцию, электропроводку и многое другое.
Экис указал, что причина пожара связана с возгоранием оборудования в техническом помещении.
В связи с ремонтными работами в торговом центре Domina временно закрыт ресторан Lido, расположенный рядом с техническим помещением. Остальные магазины Domina Shopping работают в обычном режиме.
Ремонт в торговом центре продолжится три-четыре недели.
Как уже сообщалось ранее, пожар возник вечером 22 апреля в одном из помещений торгового центра, где горел отопительный котел площадью 10 квадратных метров.