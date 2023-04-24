Пожар в Domina Shopping: ущерб может составить около 200 000 евро
Foto: Māris Kalējs (Twitter)

Ущерб, причиненный в результате пожара торговому центру (ТЦ) Domina Shopping, может составить около 200 000 евро.

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Эта сумма потребуется для того, чтобы восстановить фасад, крышу, техническое помещение, вентиляцию, электропроводку и многое другое.

Экис указал, что причина пожара связана с возгоранием оборудования в техническом помещении.

В связи с ремонтными работами в торговом центре Domina временно закрыт ресторан Lido, расположенный рядом с техническим помещением. Остальные магазины Domina Shopping работают в обычном режиме.

Ремонт в торговом центре продолжится три-четыре недели.

Как уже сообщалось ранее, пожар возник вечером 22 апреля в одном из помещений торгового центра, где горел отопительный котел площадью 10 квадратных метров.

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