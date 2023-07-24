Пожар в Екабпилсской тюрьме: трое эвакуированных, один пострадавший
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По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувшее воскресенье, в 12.51 на пульт дежурного поступил вызов из Екабпилсской тюрьмы, где в двухэтажном здании загорелся матрас.

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Еще до приезда спасателей сотрудники исправительного заведения смогли справиться с огнем, используя огнетушители. Из здания эвакуировали трех человек, одного пострадавшего передали для оказания помощи медикам.

Обстоятельства возгорания устанавливаются.

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