Пожар в хостеле на улице Меркеля: дело ушло в прокуратуру, подозреваемых двое

В октябре этого года Управление Криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции завершило расследование дела о пожаре в хостеле на улице Меркеля в Риге и передало материалы дела в прокуратуру с просьюой начать уголовное преслеование двух лиц.

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Уголовный процесс начат по статьям "ведение хозяйственной деятельности без регистрации" и "умышленное нарушение правил пожарной безопасности", в результате чего скончались девять человек.

В ходе расследования было установлено, что на чердаке в 2019 году была

создана незаконная пристройка - для размещения постояльцев работали 34 номера, в которых находилось 64 кроватей. В хостеле были оборудованы также две кухонных зоны с микроволновкой, электрической плитой и чайниками, а также стиральной машиной.

28 апреля 2021 года в 4.43 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Меркеля, где возник пожар повышенной опасности. Прибыв на место происшествия через семь минут пожарные констатировали, что на шестом этаже здания горит хостел и крыша. В 12.10 пожар был локализован. Общая площадь горения составила 250 квадратных метров.

Под натиском огня оказалась сильно повреждена часть крыши над одной из квартирок, часть комнат были полностью уничтожены. В пожаре погибли девять человек.

Выяснилось, что пожар связан с несоблюдением правил, оговоренных в правилах Кабинета министров nr. 238 о пожарной безопасности.

Материалы дела переданы в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование. Подозреваемыми признаны два лица. В отношении них избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.