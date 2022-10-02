Пожар в многоквартирном доме в Олайне: погиб человек

В субботу в Олайне в результате пожара погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

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1 октября около 18.30 пожарным поступил вызов в Олайне, где из окон четырехэтажного жилого дома шел черный дым. На месте происшествия было установлено, что на небольшом участке в квартире третьего этажа горят предметы домашнего быта.

Во время тушения огня пожарные эвакуировали из дома 18 человек и животных. В квартире, где возник пожар, спасатели обнаружили труп человека. Также отмечается, что в этой квартире не было датчика дыма.

А около 16:30 пожарные выехали на улицу Саулкалнес в Риге, где вспыхнул пожар в четырехэтажном общественном здании. На месте было установлено, что горят дверь подвала здания и стул, площадь пожара составила четыре квадратных метра. До приезда пожарных из здания эвакуировали пять человек.

Кроме того, 1 октября спасатели вытащили из озера в Каугуруской волости Валмиерского края утонувшего человека. Тело передано сотрудникам Государственной полиции.

В целом за минувшие сутки в VUGD поступило 47 вызовов: 11 — на тушение пожаров (в том числе один - на лесной пожар), 24 — на спасательные работы, а 12 вызовов были ложными.