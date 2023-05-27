Пожар в Олайнском крае: работы по тушению огня продолжаются, выгорело уже почти 8 гектаров леса

Вечером в субботу, 27 мая, по-прежнему продолжаются работы по тушению лесного пожара в Стуниши Олайнского края, сообщили агентству LETA в Государственной службе леса (ГСЛ).

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Огонь локализован, подсчитана площадь выгоревшего участка. Оказалось, что она не так велика, как предполагалось изначально — пламя уничтожило 7,8 гектара лесных угодий.

Агентство LETA уже сообщало, что в начале недели неподалеку от Медемциемса потушен еще один лесной пожар площадью 3,5 гектара.

На данный момент в латвийских лесах существует высокая пожароопасность, в связи с чем Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил несколько предупреждений.

Пожароопасный период в лесах Латвии начинается 1 мая и обычно длится до осени. В это время определяются запреты и ограничения для всех жителей. За их несоблюдение может быть применена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.

В пожароопасный период в лесу запрещено бросать на землю горящие или тлеющие спички, окурки или другие предметы, разжигать костры, кроме специально отведенных мест, оставлять костер без присмотра, сжигать мусор, ездить на механических транспортных средствах по лесным и болотным дорогам и совершать любые действия, которые могут вызвать пожар.

Как свидетельствуют данные ГСЛ, в прошлом году лесные пожары были потушены 391 раз, на общей площади 221 гектар.