Пожар в Пардаугаве: на ул. Слокас пострадал человек
Foto: LETA

Во вторник утром в результате пожара в Риге, в Пардаугаве, пострадал человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В службу поступила информация о том, что в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Слокас горит кухня площадью пять квадратных метров.

До приезда спасателей один человек самостоятельно эвакуировался из дома и был передан медикам.

За минувшие сутки в ГПСС поступил 31 вызов: восемь на пожары, 17 на спасательные работы, шесть вызовов оказались ложными.

В понедельник поступил вызов на улицу Миера в Риге, где в туалете на первом этаже трехэтажного общественного здания горели стена, мусорное ведро и держатель для салфеток. Из здания были эвакуированы 75 человек.

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