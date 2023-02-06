Пожар в Пардаугаве: спасатели проверили квартиры и эвакуировали жителей
Foto: LETA

В понедельник, в 10.24 на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы поступил сигнал с ул. Юркалнес, где вспыхнул пожар в девятиэтажном многоквартирном доме.

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По предварительным данным, горела квартира на 6-м этаже. В здании возникло сильное задымление.

На месте происшествия работали около 30 спасателей, проверявших все квартиры, а также проводивших эвакуацию жильцов. Причины пожара и его площадь уточняются.

Из-за пожара закрыто движение 56-го автобуса на ул. Юркалнес, около Засулаукского депо. Движение закрыто в обоих направлениях.

🚒 Šorīt plkst. 10.24 saņēmām izsaukumu uz Jūrkalnes ielu Rīgā, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas sestā stāva dzīvoklī izcēlās ugunsgrēks. 30 ugunsdzēsēji glābēji pārbauda ēkas dzīvokļus un veic cilvēku glābšanu un evakuāciju no sadūmotajām telpām.

— VUGD (@ugunsdzeseji) February 6, 2023

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