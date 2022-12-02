Пожар в Риге на улице Даугавпилс локализован; из дома спасли 12 человек, пятеро госпитализированы

Вечером в пятницу, 2 декабря, около шести вечера начался пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Даугавпилс. В 20.05 пожар был локализован.

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Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Даугавпилс в Риге в 18.06, сообщает агентство LETA. На месте было констатировано, что на третьем этаже здания полыхает пламя.

В 20.05 пожар был локализован. Горела квартира площадью 40 квадратных метров на третьем этаже дома и пол квартиры на четвертом этаже площадью 10 квадратных метров.

На месте происшествия работали 28 пожарных на восьми специализированных автомашинах.

Представители Службы неотложной медицинской помощи сообщили агентству LETA, что медики оказали помощь семерым. Из них два человека были осмотрены на месте происшествия и от госпитализации отказались. Пятеро доставлены в больницы — все наглотались дыма. Все пятеро в стабильном состоянии и в сознании.

Пожарные спасли из здания 12 человек, шестеро из них пострадали при пожаре. Пострадал также один пожарный, который продолжает работать на месте происшествия после проверки медиков. Сейчас пожарные все еще работают на месте происшествия.

На месте пожара работали шесть бригад Службы неотложной медицинской помощи.