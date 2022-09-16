Пожар в социальном доме: пожарные ночью спасли 50 человек, один пострадал

По сообщению пресс-центра Государственной пожарно-спастельной службы (ГПСС), в ночь на пятницу в Лиепае, в социальном доме на ул. Флотес, 4 вспыхнул пожар.

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Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного ГПСС в 04.07. Прибывшие по указанному адресу спасатели констатировали, что горит квартира на втором этаже, в результате чего возникло сильное задымление. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.

С помощью автолестниц и спасательных масок из дома спасли 50 человек, одного пришлось передать сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи. К 07.04 спасатели закончили работу. Причины возгорания устанавливаются.