Пожар в Старой Риге – эвакуированы 22 человека (ДОПОЛНЕНО)
Foto: LETA

В пятницу вечером, примерно в 19.00, в одном из общественных зданий Старой Риги на улице Тиргоню начался пожар. Из здания эвакуировали 22 человека. Об этом сообщает агентство LETA.

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В пятиэтажном здании сработала автоматическая система обнаружения пожара, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба.

Возгорание обнаружилось под крышей здания, горел чердак. Площадь возгорания – три метра.

На месте происшествия работали 22 пожарных, было задействовано четыре автоцистерны. Пожар удалось локализовать к 21.00

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