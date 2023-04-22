Пожар в ТЦ Domina: посетители и персонал магазинов эвакуированы
Foto: Māris Kalējs (Twitter)

В субботу вечером в рижском торговом центре Domina случился пожар. Посетители и персонал здания были оперативно эвакуированы. Поднимавшийся от здания дым был виден издалека.

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Инцидент в ТЦ Domina случился вечером 22 апреля. По предварительной информации, посетители и работники торгового центра были эвакуированы в связи с пожаром, вспыхнувшим над территорией ресторана у входа В (со стороны улицы Берзаунес).

Государственная пожарно-спасательная сообщает, что в 18:19 поступил звонок на улицу Иерикю в Риге, где в торговом центре произошел пожар. На месте происшествия было установлено, что горела крыша здания. Эвакуация людей началась до прибытия пожарных.

В торговый центр Domina оперативно прибыли все ответственные службы. В частности, на месте происшествия работают 28 пожарных и восемь машин спецтехники.

Пресс-служба Domina Shopping информирует, что возгорание произошло над ресторанной зоной на входе В. Причина пожара неизвестна. Также сообщается, что торговый центр сегодня (22 апреля) не откроется.

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