Пожар в ТЦ Domina Shopping: посетители и персонал магазинов были эвакуированы

В субботу вечером в рижском торговом центре Domina Shopping случился пожар. Посетители и персонал здания были оперативно эвакуированы. Поднимавшийся от здания дым был виден издалека. Пламя было потушено спустя несколько часов.

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Инцидент в ТЦ Domina Shopping возник вечером 22 апреля. По предварительной информации, посетители и работники торгового центра были эвакуированы в связи с пожаром, вспыхнувшим над территорией ресторана у входа В (со стороны улицы Берзаунес).

Государственная пожарно-спасательная сообщает, что в 18:19 поступил звонок на улицу Иерикю в Риге, где в торговом центре произошел пожар. На месте происшествия было установлено, что горела крыша здания. Эвакуация людей началась до прибытия пожарных.

В торговый центр Domina Shopping оперативно прибыли все ответственные службы. В частности, на месте происшествия работают 25 пожарных и семь машин спецтехники. Движение возле торгового центра было ограничено.

Пресс-служба Domina Shopping информирует, что возгорание произошло над ресторанной зоной на входе В. Причина пожара неизвестна. Также сообщается, что торговый центр сегодня (22 апреля) не откроется.

Огонь был потушен примерно через два часа. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Предполагается, что в воскресенье, 23 апреля, столичный торговый центр будет работать в обычном режиме.