Пожар в Улброке: люди не могут выбраться из горящего здания (обновляется)

В среду вечером в Улброке Ропажского края загорелся четырехэтажный жилой дом – семейное общежитие. Из здания не могут выбраться люди, на место прибыли 7 бригад неотложной медицинской помощи.
Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на пожар поступил в 18.27.
Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что в здании образовалось сильное задымление, и несколько человек не могут выбраться из него.
"У нас на глазах разворачивается трагедия. Большой пожар в многоквартирном доме в Ульброке. Никогда не видел ничего столь ужасающего, люди кричат, лезут в окна, выбегают дымящиеся пожарные и падают на землю", – пишет пользователь Twitter.
acu priekšā norisinās traģēdija. Ulbrokā dzīvokļu mājā liels ugunsgrēks. neko tik šausminošu neesmu redzējis. cilvēki kliedz, kāpj pa logiem ārā, ugunsdzēsēji skrien ārā kūpoši un krīt zemē.— vic from the decadent west 🏳️🌈🇺🇦 (@vicvardi) February 15, 2023
Пожарные продолжают и спасать людей – работают 40 пожарных, восемь автоцистерн и три автолестницы.
На место происшествия прибыли 7 бригад медиков, сообщает служба неотложной медицинской помощи. В их числе – бригада врача-специалиста.
VUGD предупреждает, что в окрестностях возможны ограничения транспортного сообщения.
🔥Šovakar plaši VUGD resursi iesaistīti ugunsgrēka dzēšanā Ropažu novada Ulbrokā, kur četrstāvu dzīvojamā mājā ugunsgrēka rezultātā ir izveidojies spēcīgs sadūmojums un nepieciešams glābt cilvēkus! Iespējami satiksmes ierobežojumi.— VUGD (@ugunsdzeseji) February 15, 2023