Пожар в Улброке: люди не могут выбраться из горящего здания (обновляется)

В среду вечером в Улброке Ропажского края загорелся четырехэтажный жилой дом – семейное общежитие. Из здания не могут выбраться люди, на место прибыли 7 бригад неотложной медицинской помощи.

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Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на пожар поступил в 18.27.

Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что в здании образовалось сильное задымление, и несколько человек не могут выбраться из него.

"У нас на глазах разворачивается трагедия. Большой пожар в многоквартирном доме в Ульброке. Никогда не видел ничего столь ужасающего, люди кричат, лезут в окна, выбегают дымящиеся пожарные и падают на землю", – пишет пользователь Twitter.

acu priekšā norisinās traģēdija. Ulbrokā dzīvokļu mājā liels ugunsgrēks. neko tik šausminošu neesmu redzējis. cilvēki kliedz, kāpj pa logiem ārā, ugunsdzēsēji skrien ārā kūpoši un krīt zemē. — vic from the decadent west 🏳️‍🌈🇺🇦 (@vicvardi) February 15, 2023

Пожарные продолжают и спасать людей – работают 40 пожарных, восемь автоцистерн и три автолестницы.

На место происшествия прибыли 7 бригад медиков, сообщает служба неотложной медицинской помощи. В их числе – бригада врача-специалиста.

VUGD предупреждает, что в окрестностях возможны ограничения транспортного сообщения.